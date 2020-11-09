Вскоре туринский "Ювентус" может не досчитаться в своем составе звездного португальца Криштиану Роналду. Нападающий не слишком ярко выглядит в команде и уже в следующем году может покинуть клуб.

В 2021 году Роналду скорее всего придется искать новый клуб для продолжения карьеры. Большая зарплата и коронавирус значительно повлияли на будущую судьбу португальца в итальянском гранде, сообщает Sport.es.

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Заоблачная зарплата

Из-за пандемии коронавируса боссы клуба не могут позволить себе бешеную зарплату звездного португальца в размере 31 миллиона евро в год. По сравнению, это в 5 раз больше, чем получает второй самый дорогой футболист команды аргентинец Пауло Дибала.

Контракт Роналду с "Ювентусом" рассчитан до лета 2022-го года. Новое соглашение португальцу предлагать не будут из-за высоких требований футболиста.

Старт нового сезона для португальца вышел крайне неудачным. Криштиану был вынужден пропустить матчи из-за коронавируса. В новом сезоне нападающий провел всего 5 матчей, но его статистика просто удивительна – 6 голов и 1 результативная передача.

Плохие отношения с партнерами по команде

Правда, португальский форвард не слишком хорошо общается с партнера по команде. Такие отношения могут ухудшить атмосферу в "Ювентусе". Такая причина может тоже стать причиной трансфера Роналду в другой клуб.

Ранее ветеран туринцев Паскуале Бруно обвинил звезду команды Криштиану Роналду в неуважении к клубу и Италии. Бывшему игроку не нравится, что португалец за два года пребывания в стране не выучил язык. По его словам, это является доказательством невежества Криштиану.

Добавим, что летом распространялась информация, что Криштиану попросил своего агента искать для него другой вариант продолжения карьеры. Португалец вроде бы не против попробовать свои силы в ПСЖ.