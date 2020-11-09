Незабаром туринський "Ювентус" може недорахуватись у своєму складі зіркового португальця Кріштіану Роналду. Нападник не надто яскраво виглядає у команді та вже наступного року може покинути клуб.

У 2021 році Роналду швидше за все прийдеться шукати новий клуб для продовження кар'єри. Велика зарплата та коронавірус значно вплинули на майбутню долю португальця в італійському гранді, повідомляє Sport.es.

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Захмарна зарплата

Через пандемію коронавірусу боси клубу не можуть дозволити собі шалену зарплату зіркового португальця у розмірі 31 мільйона євро на рік. У порівнянні, це у 5 разів більше, ніж отримує другий найдорожчий футболіст команди аргентинець Пауло Дібала.

Контракт Роналду з "Ювентусом" розрахований до літа 2022-го року. Нову угоду португальцю пропонувати не будуть через високі вимоги футболіста.

Старт нового сезону для португальця вийшов вкрай невдалим. Кріштіану був змушений пропустити матчі через коронавірус. У новому сезоні нападник провів лише 5 матчів, але його статистика просто дивовижна – 6 голів та 1 результативна передача.

Погані стосунки з партнерами по команді

Щоправда, португальський форвард не надто добре спілкується з партнера по команді. Такі стосунки можуть погіршити атмосферу у "Ювентусі". Така причина може теж стати причиною трансферу Роналду в інший клуб.

Раніше ветеран туринців Паскуале Бруно звинуватив зірку команди Кріштіану Роналду в неповазі до клубу та Італії. Колишньому гравцеві не подобається, що португалець за два роки перебування в країні не вивчив мову. За його словами, це є доказом невігластва Кріштіану.

Додамо, що влітку поширювалась інформація, що Кріштіану попросив свого агента шукати для нього інший варіант продовження кар'єри. Португалець начебто не проти спробувати свої сили у ПСЖ.