"Ювентус" на последней минуте упустил победу над неуступчивым "Лацио": видео
В воскресенье, 8 ноября, в рамках 7-го тура Серии А "Лацио" на своем поле сыграло против соперника "Динамо" в ЛЧ "Ювентуса". Хозяева на последней минуте упустили победу.
Лацио – Ювентус 1:1
Голы: Кайседо, 90 + 5 – Роналду, 15
Активнее поединок начали гости. Уже на 8-й минуте Роналду потерял 100-процентный голевой момент. Португалец завершил блестящий индивидуальный проход ударом низом с границы штрафной. Мяч летел в центр ворот, но 38-летний голкипер "Лацио" Рейна выполнил потрясающий сейв, пишет 24 канал.
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Полное доминирование гостей
Рабио потерял возможность забить. Он оказался на свободном пространстве и с дальней дистанции нанес невероятный удар в угол ворот, но голкипер снова был на месте и справился с ним, выполнив блестящий сейв.
На 15-й минуте атаки "Ювентуса" принесли желаемый результат. Куадрадо отдал мяч под удар партнеру. Роналду, находился в штрафной и результативно пробил в центр ворот – 0: 1.
Гол Роналду
Милинкович-Савич выстоял в борьбе с соперниками в штрафной, но его пас, адресатом которого был Мурики, оказался слишком сильным.
Опять активный Роналду совершил неплохой рывок с мячом, но после его удара с линии штрафной мяч пролетел в считанных сантиметрах от стойки.
Первая неплохая атака от хозяев. Мурики создал себе возможность для удара и пробил в ворота со средней дистанции, но мяч пролетел рядом со штангой.
Наибольшую опасность воротам хозяев наносил Роналду. Португалец получил передачу на линии штрафной и попытался перебросить мяч над вратарем, вышедшим из линии ворот – перекладина.
Уже в следующей атаке португальский нападающий выполнил штрафной с границы штрафной. Он направил мяч в левую девятку, но опытный вратарь Рейна справился с этим ударом.
Спасенная ничья
Бентанкур пробил в одно касание с среднего расстояния, оказавшись в одиночестве благодаря великолепной передачи, но удару не хватило точности и мяч пролетел мимо стойки.
Второй тайм не показался таким щедрым на моменты, такой была первая 45-минутка встречи.
На 75-й минуте неприятный момент произошел для "туринцев". Их главная звезда Роналду получил травму и не сумел продолжить игру.
Голкипер Щенсны совершил великолепный сейв, справившись с ударом головой в направлении левой штанги, который Марушич нанес после прострела с фланга.
На 90 + 5 минуте Корреа отдал простой пас прямо в ноги партнеру по команде. Кайседо, который находился в штрафной, приготовился к удару и пробил под правую штангу – 1:1.
Результативный удар от Кайседо
Итоговый счет встречи - 1: 1.
Турнирня таблица Серии А
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