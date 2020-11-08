В воскресенье, 8 ноября, в рамках 7-го тура Серии А "Лацио" на своем поле сыграло против соперника "Динамо" в ЛЧ "Ювентуса". Хозяева на последней минуте упустили победу.

Лацио – Ювентус 1:1

Голы: Кайседо, 90 + 5 – Роналду, 15

Активнее поединок начали гости. Уже на 8-й минуте Роналду потерял 100-процентный голевой момент. Португалец завершил блестящий индивидуальный проход ударом низом с границы штрафной. Мяч летел в центр ворот, но 38-летний голкипер "Лацио" Рейна выполнил потрясающий сейв, пишет 24 канал.

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Полное доминирование гостей

Рабио потерял возможность забить. Он оказался на свободном пространстве и с дальней дистанции нанес невероятный удар в угол ворот, но голкипер снова был на месте и справился с ним, выполнив блестящий сейв.

На 15-й минуте атаки "Ювентуса" принесли желаемый результат. Куадрадо отдал мяч под удар партнеру. Роналду, находился в штрафной и результативно пробил в центр ворот – 0: 1.

Гол Роналду

Милинкович-Савич выстоял в борьбе с соперниками в штрафной, но его пас, адресатом которого был Мурики, оказался слишком сильным.

Опять активный Роналду совершил неплохой рывок с мячом, но после его удара с линии штрафной мяч пролетел в считанных сантиметрах от стойки.

Первая неплохая атака от хозяев. Мурики создал себе возможность для удара и пробил в ворота со средней дистанции, но мяч пролетел рядом со штангой.

Наибольшую опасность воротам хозяев наносил Роналду. Португалец получил передачу на линии штрафной и попытался перебросить мяч над вратарем, вышедшим из линии ворот – перекладина.

Уже в следующей атаке португальский нападающий выполнил штрафной с границы штрафной. Он направил мяч в левую девятку, но опытный вратарь Рейна справился с этим ударом.

Спасенная ничья

Бентанкур пробил в одно касание с среднего расстояния, оказавшись в одиночестве благодаря великолепной передачи, но удару не хватило точности и мяч пролетел мимо стойки.

Второй тайм не показался таким щедрым на моменты, такой была первая 45-минутка встречи.

На 75-й минуте неприятный момент произошел для "туринцев". Их главная звезда Роналду получил травму и не сумел продолжить игру.

Голкипер Щенсны совершил великолепный сейв, справившись с ударом головой в направлении левой штанги, который Марушич нанес после прострела с фланга.

На 90 + 5 минуте Корреа отдал простой пас прямо в ноги партнеру по команде. Кайседо, который находился в штрафной, приготовился к удару и пробил под правую штангу – 1:1.

Результативный удар от Кайседо

Итоговый счет встречи - 1: 1.

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