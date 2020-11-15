Один из основных защитников туринского "Ювентуса" Леонардо Бонуччи не поможет команде в ближайших матчах. Игрок не выйдет в поединки Лиги чемпионов из-за травмы.

Защитник, который вызывался в сборную, уже покинул расположение Италии и продолжит восстанавливаться от травмы в клубе. По прилету в Турин на игрока ожидает детальное обследование. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

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Кадровая потеря

Бонуччи не явится на поле в ближайшие 20 дней из-за травмы подколенного сухожилия. На этот период как раз приходятся матч "Ювентуса" в Лиге чемпионов, где туринцы сыграют два последних поединка против венгерского Ференцвароша (24 ноября) и киевского "Динамо" (2 декабря).

В этом сезоне защитник провел 9 матчей, в которых однажды отличился в воротах соперника. Трижды выходил в футболке "Ювентуса" в Лиге чемпионов.

Интересно! Игрок мог провести свой юбилейный матч в футболке сборной Италии. За национальную команду Бонуччи провел 99 матчей, в которых 7 раз забивал соперникам. Поэтому матч против Польши должен был стать для защитника сотым.

Сейчас Италия располагается на 2-й строчке в группе Лиги наций, в их активе 6 очков. Неожиданным лидером является Польша с 7 пунктами. Нидерланды же находятся на третьем месте с пятью баллами. Замыкает группу Босния и Герцеговина, имея всего два зачетных пункта.