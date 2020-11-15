Нападающий сборной Украины и "Динамо" Владислав Супряга полностью излечился от коронавируса. Игрок сдал обязательный тест на COVID-19, который показал отрицательный результат.

Приятная новость для "Динамо" – Супряга вылечился от коронавируса. Об этом сообщил журналист телеканала "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас. Его информацию подтвердил и Dynamo.kiev.ua со ссылкой на слова менеджера нападающего Александра Яковенко.

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Усиление для сборной Украины

До слова, у Супряги повторний тест - негативний. Чим не підсилення збірній на Швейцарію?! Завтра з Києва літак в український табір летить за інфікованими. Міг би якраз підкинути форварда разом із Бущаном, Миколенком, Шапаренком і Караваєвим. Вони ж уже кілька днів як здорові.. — Igor Burbas (@iburbas) November 14, 2020

6 ноября форвард киевского клуба заболел коронавирусом, поэтому был вынужден пропускать центральный матч тура против "Шахтера", где киевляне без шансов уступили сопернику 0:3. Также нападающий не отправился со сборной Украины на матчы против Польши и Германии. В которох украинская команда дважды уступила соперникам – 2:1 и 3:1.

Неизвестно, вызовет ли главный наставник сборной Украины Андрей Шевченко Супрягу на решающий матч в Лиге наций против Швейцарии, который состоится 17 ноября. Сам наставник национальной команды отметил, что у него есть такая возможность усилить состав украинскими футболистами.

В этом сезоне в 14-ти матчах динамовец трижды огорчал вратарей соперников и еще трижды отдавал результативные передачи на партнеров по команде.

Еще быстрее целый ряд футболисты "Динамо", которые выступают в "сине-желтой" футболке, вылечились от COVID-19. Ими стали Георгий Бущан, Николай Шапаренко, Виталий Миколенко и Александр Караваев.