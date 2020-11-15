Один з основних оборонців туринського "Ювентуса" Леонардо Бонуччі не допоможе команді у найближчих матчах. Гравець не вийде у поєдинках Ліги чемпіонів через травму.

Захисник, який викликався у збірну, вже покинув розташування Італії та продовжить відновлюватись від травми у клубі. По прильоту у Турин на гравця чекає детальне обстеження. Про це повідомляє Gazzetta dello Sport.

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Кадрова втрата

Бонуччі не з'явиться на полі у найближчі 20 днів через травму підколінного сухожилля. На цей період якраз припадають матчі "Ювентуса" у Лізі чемпіонів, де туринці зіграють два останні поєдинки проти угорського Ференцвароша (24 листопада) та київського "Динамо" (2 грудня).

У цьому сезоні захисник провів 9 матчів, у яких одного разу відзначився у воротах суперника. Тричі виходив у футболці "Ювентуса" у Лізі чемпіонів.

Цікаво! Гравець міг провести свій ювілейний матч у футболці збірної Італії. За національну команду Бонуччі провів 99 матчів, у яких 7 разів забивав суперникам. Тож матч проти Польщі повинен був стати для оборонця сотим.

Зараз Італія розташовується на 2-й сходинці у групі Ліги націй, у їх актив 6 очок. Неочікуваним лідером є Польща з 7 пунктами. Нідерланди ж перебувають на третій сходинці з п’ятьма балами. Замикає групу Боснія і Герцеговина, маючи всього два залікових пункти.