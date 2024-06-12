После завершения сезона 2023-2024 Ювентус решил сменить главного тренера. Известный специалист Массимилиано Аллегри покинул туринцев, с которыми работал восемь сезонов.

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Новый коуч Юве

В последнем сезоне итальянец вывел Ювентус в Лигу чемпионов, заняв третье место в Серии А. Тем временем "бьянконери" определились с новым наставником команды.

Им стал экс-игрок сборной Италии Тьяго Мотта. 41-летний тренер подписал контракт до лета 2027 года, то есть на три сезона. Финансовые условия не разглашаются.

Во время игровой карьеры хавбек выступал за Барселону, Атлетико, Дженоа, Интер и ПСЖ. В составе каталонцев и миланцев Тьяго выигрывал Лигу чемпионов, а со сборной Италии брал серебро на Евро-2012.

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В качестве тренера Мотта руководил Дженоа, Специей, а с лета 2022-го работал в Болонье. В прошлом сезоне коуч привел "россоблу" к 5 месту в Серии А, что позволило команде впервые в истории попасть в Лигу чемпионов.