Після завершення сезону 2023-2024 Ювентус вирішив змінити головного тренера. Відомий спеціаліст Массіміліано Аллегрі залишив туринців, з якими працював вісім сезонів.

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Новий коуч Юве

В останньому сезоні італієць вивів Ювентус в Лігу чемпіонів, посівши третє місце в Серії А. Тим часом "б'янконері" визначились із новим наставником команди.

Ним став ексгравець збірної Італії Тьяго Мотта. 41-річний тренер підписав контракт до літа 2027 року, тобто на три сезони. Фінансові умови не оприлюднюються.

Під час ігрової кар'єри хавбек виступав за Барселону, Атлетіко, Дженоа, Інтер та ПСЖ. У складі каталонців та міланців Тьяго вигравав Лігу чемпіонів, а зі збірною Італії брав срібло на Євро-2012.

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В якості тренера Мотта керував Дженоа, Спецією, а з літа 2022-го працював у Болоньї. Минулого сезону коуч привів "россоблу" до 5 місця в Серії А, що дозволило команді вперше в історію потрапити в Лігу чемпіонів.