Ювентус может забрать Мудрика из-под носа у Байера

8 июня 2022 , 19:10
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Gianluca Di Marzio

Михаил Мудрик выходил на замену в матчах сборной Украины в плей-офф отбора чемпионата мира-2022. Футболист Шахтера привлек внимание еще одного топ-клуба Европы.

Еще один претендент на талант

Талантливый футболист сыграл за "сине-желтых" против Шотландии и Уэльса, но не помог команде отобраться на Мундиаль. Однако Михаил Мудрик был одним из лучших в контрольных спарригах национальной команды.

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Игра футболиста Шахтера привлекает все большее внимание со стороны европейских клубов. В СМИ появилась информация о заинтересованности Мудрика от Ювентуса. Но Михаил не является приоритетным приобретением туринцев на фланг атаки.

"Старая синьора" попытается подписать Доменико Беррарди. Если Ювентусу не удастся оформить трансфер 27-летнего правого вингера Сассуоло, клуб обратится к резервным вариантам. В этом списке есть Мудрик и Филипп Костич из немецкого Айнтрахта.

Ювентус закончил сезон-2021/2022 только на четвертом месте в турнирной таблице Серии А. Туринцы за 38 туров заработали 70 очков.

  • Конкурентом Ювентуса за талантливого украинца является немецкий Байер, который якобы уже делал официальное предложение Шахтеру. "Горняки" же не спешат прощаться с вингером.
  • Еще в ноябре 2021 года была информация о заинтересованности Севилью.

Статистика Мудрика в сезоне-2021/2022

  • По данным Transfermarkt, стоимость футболиста оценена в 4 миллиона евро. Однако донецкий клуб захочет выручить за своего вундеркинда не менее 20 миллионов.
  • В январе 2021 года Мудрик начал приобщаться к главной команде "горняков" и почти сразу завоевал доверие тренерского штаба.
  • Своей игрой Михаил заслужил вызов в сборную Украины, за которую успел в дебютном матче отличиться первым голом. Произошло это в товарищеском поединке против Боруссии Менхенгладбах (1:2).
  • В сезоне-2021/2022 сыграл 19 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 9 результативных передач.
Автор: Софія Кулай