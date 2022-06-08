Коваленко: Потом думаешь, что ты никогда не держал в руках оружие

Атакующий полузащитник признался, что после полномасштабного вторжения России в Украину в его голове были мысли о вступлении в ряды украинской армии. Но, хорошо подумав, Коваленко понял, что нет военной практики, чтобы вступать в боевые действия.

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Были мнения, что нужно ехать в Украину и вступать в армию. Потом думаешь, ты никогда не держал в руках оружие. Мнения такие всегда плавающие. Ты не знаешь, как правильно тебе сделать,

– рассказал Коваленко.

Виктор рассказал о родителях, застрявших во временно оккупированном Херсоне, откуда родом футболист. По словам полузащитника Специи, херсонцы выходили на митинги даже когда на них ехали танки. Коваленко не знает, как дальше будет складываться жизнь в его родной области, но точно знает, что Херсон никогда не будет русским.

Как живут родители в Одессе под оккупацией? Трудно. Оккупация, денег нет, кто-то не работает, а все равно цены растут. Каждому человеку тяжело. Не знаю, что будет дальше. Херсон – это Украина, 100%. Были полные улицы людей, когда все началось. И под танки лезли. Херсон – молодцы,

– ответил футболист.

Ранее Коваленко призвал земляков не вестись на провокации врага, пытавшихся записать пропагандистские ролики в городе. Футболист Специи называет украинскую армию лучшей в мире, которая ежедневно дает достойный отпор оккупанту. Виктор добавил, что в столь сложное время все обязаны помогать друг другу.

Напомним! Россияне пытаются провести "референдум" в Херсоне. Враг уже даже проводит фейковый опрос о присоединении города к России.