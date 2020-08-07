В пятницу, 7 августа, "Ювентус" сыграет с "Лионом" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. В Украине матч можно просмотреть онлайн и по телевидению.

Официально смотреть матчи Лиги чемпионов сезона 2019/2020 в Украине по телевидению можно на каналах "Футбол 1/2/3". Именно "Футбол 2" покажет в прямом эфире матч "Ювентус" – "Лион", пишет 24 канал.

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Начало трансляции из Турина в 21:45. Сам матч начнется в 22:00.

Трансляция матчей на каналах "Футбол 1/2" доступна только для абонентов спутниковой платформы Xtra TV, а также кабельных операторов "Воля-кабель", "Киевстар", Vodafone, "Укртелеком" и Vega.

Смотреть онлайн матч "Ювентус" – "Лион" можно на сайте Oll.tv. Но стоит отметить, что доступ к трансляции платный и требует регистрации.

Месячный абонемент на все три канала "Футбол 1", "Футбол 2" и "Футбол 3" (в том числе в HD-качестве) обойдется в 109 гривен. Также можно оформить подписку "Суперспорт" за 139 гривен в месяц, куда входят каналы "Футбол 1/2/3" и Setanta Sport.

Стоит добавить, что провайдер "Воля" запустил каталог "Воля Футбол+", где есть возможность смотреть матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы как в прямом эфире, так и в повторе.

Эта услуга стоит от 29 гривен в месяц. При этом просматривать это можно как на телевизоре, так и на смартфоне или планшете.

Обзор игры "Ювентус" – "Лион". читайте на сайте Спорт24.