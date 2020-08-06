Туринский "Ювентус" в пятницу, 7 августа, сыграет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с французским "Лионом". Букмекеры оценили шансы команд на победу в противостоянии.

Ювентус – Лион: прогноз

Первая встреча между этими командами завершилась минимальной победой французской команды – 0:1, пишет 24 канал.

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На 31-й минуте блестящий проход по левому флангу к воротам "Ювентуса" удался Ауари, который мягко подал на Тузара, который не противоходе легко переправил мяч в ворота итальянцев – 1:0. Этот гол оказался первым и последним во встрече.

Добавим, что единственный автор гола в первом матче Тузар не поможет "Лиону". Игрок теперь играет за немецкую "Герту".

Теперь туринцам нужно забивать дважды, чтобы выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов. При этом команде Роналду нужно будет удержать свои владения на замке.

Если "Лион" все-таки отличится в матче, тогда "Ювентус" будет вынужден побеждать соперника с разницей в два мяча.

Победитель этого противостояния выйдет на того, кто будет праздновать успех во встрече "Мансити" – "Реал".

Матч-ответ 1/8 финала Лиги чемпионов "Ювентус – "Лион" состоится 7 августа в 22:00

Ювентус – Лион: что прогнозируют букмекеры

Специалисты Parimatch безоговорочным фаворитом этой встречи считают "Ювентус", они думают, что команда сможет выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов. На победу туринцев можно сделать ставку с коэффициентом 1,45, а на победу французской команды вплоть 7,40. Ничью оценили в 4,70.

Специалисты считают, "Ювентус" откроет счет на табло – 1,33, а то, что первыми отличатся гости – 3,25.

На показатель, что команда во главе с Роналду победит и "Тотал матча больше 2,5" можно поставить с коэффициентом 2,20. На аналогичную ставку "Тотал меньше 2,5" букмекеры выставили показатель 3,90.

Букмекеры отдали минимальное преимущество французской команде, они считают. что именно "Лион" сыграет в 1/4 финала Лиги чемпионов. Такой показатель оценили коэффициентом – 1,92. Выход команды из Турина – 1,94.

Коэффициент от букмекеров на показатель "Тотал матч 2-3 гола" – 2,06.

Специалисты предсказывают то, что "Ювентус" в отличие от "Лиона" отличится в первом тайме. На то, что туринцы забьют в первой 45-минутке – 1,60. А "Лион" не сможет огорчить голкипера соперников в первом тайме – 1,37.