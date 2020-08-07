У п'ятницю, 7 серпня, "Ювентус" зіграє з "Ліоном" у матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. В Україні матч можна переглянути онлайн і по телебаченню.

Офіційно дивитися матчі Ліги чемпіонів сезону 2019/2020 в Україні по телебаченню можна на каналах "Футбол 1/2/3". Саме "Футбол 2" покаже в прямому ефірі матч "Ювентус" – "Ліон", пише 24 канал.

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Початок трансляції з Турина о 21:45. Сам матч розпочнеться о 22:00.

Трансляція матчів на каналах "Футбол 1/2" доступна лише для абонентів супутникової платформи Xtra TV, а також кабельних операторів "Воля-кабель", "Київстар", Vodafone, "Укртелеком" та Vega.

Дивитися онлайн матч "Ювентус" – "Ліон" можна на сайті Oll.tv. Та варто зазначити, що доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.

Місячний абонемент на всі три канали "Футбол 1", "Футбол 2" та "Футбол 3" (у тому числі в HD-якості) обійдеться у 109 гривень. Також можна оформити підписку "Суперспорт" за 139 гривень на місяць, куди входять канали "Футбол 1/2/3" та Setanta Sport.

Варто додати, що провайдер "Воля" запустив каталог "Воля Футбол+", де є можливість дивитися матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи як у прямому ефірі, так і у повторі.

Ця послуга коштує від 29 гривень у місяць. При цьому переглядати це можна як на телевізорі, так і на смартфоні чи планшеті.

Огляд гри "Ювентус" – "Ліон". читайте на сайті Спорт24.