Туринський "Ювентус" у п'ятницю, 7 серпня, зіграє матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів із французьким "Ліоном". Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у протистоянні.

Ювентус – Ліон: прогноз

Перша зустріч між цими командами завершилась мінімальною перемогою французької команди – 0:1, пише 24 канал.

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На 31-й хвилині блискучий прохід лівим флангом до воріт "Ювентуса" вдався Ауарі, який м'яко подав на Тузара, який не протиході легко переправив м'яч у ворота італійців – 1:0. Цей гол виявився першим і останній у зустрічі.

Додамо, що єдиний автор голу у першому матчі Тузар не допоможе "Ліону". Гравець тепер грає за німецьку "Герту".

Тепер туринцям потрібно забивати двічі, щоб вийти в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. При цьому команді Роналду потрібно буде втримати власні володіння на замку.

Якщо "Ліон" все-таки відзначиться у матчі, тоді "Ювентус" буде змушений перемагати суперника з різницею у два м'ячі.

Переможець цього протистояння вийде на того, хто буде святкувати успіх у зустрічі "МанСіті" – "Реал".

Матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Ювентус – "Ліон" відбудеться 7 серпня о 22:00

Ювентус – Ліон: що прогнозують букмекери

Фахівці Parimatch беззаперечним фаворитом цієї зустрічі вважають "Ювентус", вони гадають, що команда зможе вийти в 1/4фіналу Ліги чемпіонів. На перемогу туринців можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,45, а на звитягу французької команди аж 7,40. Нічию у матчі оцінили в 4,70.

Спеціалісти вважають, "Ювентус" відкриє рахунок на табло – 1,33, а те, що першими відзначаться гості – 3,25.

На показник, що команда на чолі з Роналду переможе та "Тотал матчу більше 2,5" можна поставити з коефіцієнтом 2,20. На аналогічну ставку "Тотал менше 2,5" букмекери виставили показник 3,90.

Букмекери віддали мінімальну перевагу французькій команді, вони вважають. що саме "Ліон" зіграє в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Такий показник оцінили коефіцієнтом – 1,92. Вихід команди з Турина – 1,94.

Коефіцієнт від букмекерів на показник "Тотал матч 2-3 голи" – 2,06.

Фахівців пророкують те, що "Ювентус" на відміну від "Ліону" відзначиться у першому таймі. На те, що туринці заб'ють у першій 45-хвилинці – 1,60. А "Ліон" не зможе засмутити голкіпера суперників у першому таймі – 1,37.