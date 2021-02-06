Фиорентина 5 февраля на своем поле принимала "Интер" в рамках 21 тура Серии А. Подопечные Антонио Конте уверенно победили соперника.

Фиорентина – Интер 0:2

Голы: Барелла, 31, Перишич, 52

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Уже на старте поединка счет встречи могли открыть гости. Барелла в упор расстреливал ворота соперника, но голкипер действовал в рамке ворот безупречно.

Ответ "фиалок" был не менее острым. Иссерик решился на дальний удар – мяч пролетел мимо стойки.

В середине первого тайма Интер таки размочил нули на табло. "Нерадзурри" интересно разыграли угловой, открыв Барелли свободное пространство для удара. Полузащитник обработал передачу и мастерски с дальнего расстояния положил мяч точно под стойку – 0:1.

Фиорентина стремительно выбежала в атаку, удар Бонавентуры парировал голкипер Ханданович, но мяч отлетел прямо в ноги игрока хозяев. Однако вновь вратарь Интера эффектно отразил мощный выстрел по центру ворот.

Санчес быстро флангом выбежал в атаку, сделал зрячую передачу на голову Лукаку – удар у бельгийца совсем не удался.

Но уже в начале второй 45-минутки подопечные Конте удвоили преимущество. Хакими ворвался с мячом в штрафную соперника, при виде свободного Перишича на дальней дистанции сразу отдал передачу на одноклубника. Полузащитнику осталось лишь закатить мяч в пустые ворота – 0:2.

В конце встречи "нерадзурри" организовали похожую атаку. Снова Хакими забежал в штрафную, но на этот раз адресатом его передачи стал Лукаку. Удар у форварда не удался – мяч полетел высоко на трибуны.

В итоге – 0:2 победа Интера.

После победы Интер поднялся на первое место в таблице, опередив на одно очко Милан – 41 пункт. Подопечные Стефано Пиоли еще свой матч тура не провели, поэтому лидерство "нерадзурри" может быть недолгим.

Фиорентина с 22 очками идет в середине таблицы – 12 строчка.

Фиорентина – Интер видеообзор