6 января в матче 21-го тура чемпионата Италии Ювентус победил на своем поле Рому – 2:0.

Ювентус – Рома 2:0

Голы: Роналду, 13, Рожер, 69 (авт.)

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Начало матча выдалось удачным для туринцев. Довольно быстро Роналду удалось открыть счет. Он мог и еще забить, но Рому спасла перекладина. Напомним, что 5 февраля португальцу исполнилось 36 лет.

Далее "бьянконеры" отдали инициативу римлянам. Однако на перерыв команды ушли при минимальном преимуществе хозяев.

Во второй половине встречи "волки" продолжили давить. Но мяч никак не хотел залетать в ворота соперника. А в свои залетел. Автоголом отметился Рожер.

Ювентус – Рома видеообзор