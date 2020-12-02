В среду, 2 ноября, киевское Динамо играет на выезде против итальянского Ювентуса. Начало матча в 22:00. Онлайн-трансляция на сайте Спорт24.

Киевское Динамо еще в предыдущем туре потеряло шанс выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов – всего одно набранное очко в четырех матчах. Поэтому матч против Ювентуса не будет иметь для украинской команды никакого турнирного значения. Важно в последнем туре дома побеждать венгерский Ференцварош. Только это будет гарантировать выход в 1/16 финала Лиги Европы.

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Ювентус же в этом матче будет стремиться победить. Так как итальянская команда еще борется с Барселоной за первое место в группе, которое дает право попасть в список сеяных команд в плей-офф.

Этот матч впервые в истории Лиги чемпионов будет судить женщина. Главным арбитером назначили француженку Стефани Фраппар.

Динамо этот матч сыграет в гостевой форме. Все из-за того, что Ювентус сыграет в своей традиционной полосатой черно-белой форме. Это впервые за 20 матчей киевляне сыграют в синей форме. Предыдущие 19 матчей Динамо провело в белой форме.