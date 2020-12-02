2 декабря итальянский Ювентус на собственном поле будет принимать киевское Динамо в матче Лиги чемпионов. Для "бело-синих" этот матч является важным для выхода в Лиги Европы.

Команды уже объявили стартовые составы. Об этом пишет 24 канал. К слову Ювентус – Динамо: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Ювентус: Щенсны – Демирал, Бонуччи, Де Лигт, Сандро – Кьеза, Маккенни, Бентанкур, Рэмзи – Мората, Роналду. Динамо: Бущан – Кендзера, Забарный, Попов, Миколенко – Сидорчук, Шепелев – Цыганков, Шапаренко, Жерсон – Вербич. Поединок "Ювентус" – "Динамо" состоится в среду, 2 декабря. Начало игры на "Ювентус Стэдиум" в 22:00 по киевскому времени.