Ювентус – Динамо: стартовые составы на матч Лиги чемпионов
2 декабря итальянский Ювентус на собственном поле будет принимать киевское Динамо в матче Лиги чемпионов. Для "бело-синих" этот матч является важным для выхода в Лиги Европы.
Команды уже объявили стартовые составы. Об этом пишет 24 канал.
К слову Ювентус – Динамо: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов
Ювентус: Щенсны – Демирал, Бонуччи, Де Лигт, Сандро – Кьеза, Маккенни, Бентанкур, Рэмзи – Мората, Роналду.
Динамо: Бущан – Кендзера, Забарный, Попов, Миколенко – Сидорчук, Шепелев – Цыганков, Шапаренко, Жерсон – Вербич.
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