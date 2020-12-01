Ювентус – Динамо: где смотреть

Правами на трансляцию матчей Лиги чемпионов в Украине обладает группа каналов "Футбол 1/2/3", пишет 24 канал. Матч можно будет посмотреть на канале "Футбол 2". Начало матча Ювентус – Динамо в 22:00.

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Смотреть легально онлайн матч Ювентус – Динамо можно на видеосервисе Oll.tv. Однако доступ к трансляции платный и требует регистрации. Абонемент на просмотр матчей каналов "Футбол 1/2/3" обойдется в 109 гривен в месяц. Эти же каналы, а также дополнительно Setanta Sport обойдется в 139 гривен в месяц.

Компания также предлагает подписку xtra sport oll inclusive, куда входят не только спортивные каналы. Однако она обойдется в 189 гривен в месяц.

Матч онлайн могут пересмотреть и владельцы договоров с интернет-провайдером "Воля". У них есть возможность смотреть матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы в их приложении "Воля TV" за 29 гривен на 30 дней. За доступ к большему количеству спортивных каналов абонплата составляет 59 гривен на 30 дней.

Матч онлайн могут посмотреть и владельцы договоров с интернет-провайдером "Воля". У них есть возможность смотреть матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы в их приложении "Воля TV" за 29 гривен на 30 дней.

С этого сезона матчи еврокубков транслируется и на сервисе Megogo. Но для этого следует иметь подписку "Оптимальная" или "Максимальная". Первая обойдется в 97 гривен в месяц.