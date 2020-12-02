2 грудня італійський Ювентус на власному полі прийматиме київське Динамо у матчі Ліги чемпіонів. Для "біло-синіх" цей матч є важливим для виходу у Ліги Європи.

Команди вже оголосили стартові склади. Про це пише 24 канал. До слова Ювентус – Динамо: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів Ювентус: Щенсни – Демірал, Бонуччі, Де Лігт, Сандро – К'єза, Маккенні, Бентанкур, Ремзі – Мората, Роналду. Динамо: Бущан – Кендзьора, Забарний, Попов, Миколенко – Сидорчук, Шепелєв – Циганков, Шапаренко, Жерсон – Вербіч. Поєдинок "Ювентус" – "Динамо" відбудеться в середу, 2 грудня. Початок гри на "Ювентус Стедіум" – о 22:00 за київським часом.