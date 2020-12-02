Ювентус – Динамо: стартові склади на матч Ліги чемпіонів
2 грудня італійський Ювентус на власному полі прийматиме київське Динамо у матчі Ліги чемпіонів. Для "біло-синіх" цей матч є важливим для виходу у Ліги Європи.
Команди вже оголосили стартові склади. Про це пише 24 канал.
До слова Ювентус – Динамо: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів
Ювентус: Щенсни – Демірал, Бонуччі, Де Лігт, Сандро – К'єза, Маккенні, Бентанкур, Ремзі – Мората, Роналду.
Динамо: Бущан – Кендзьора, Забарний, Попов, Миколенко – Сидорчук, Шепелєв – Циганков, Шапаренко, Жерсон – Вербіч.
Поділитися новиною