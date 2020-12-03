В среду, 2 декабря, киевское Динамо сыграло на выезде матч 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов против Ювентуса. Защитник Томаш Кендзера получил наивысшую оценку в составе киевлян.

В предпоследнем матче группы G Динамо на выезде разгромно проиграло Ювентусу (3: 0). Авторитетный портал WhoScored оценил действия игроков во встрече.

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Оценки игроков

Наивысшую оценку в составе киевского клуба получил польский защитник Томаш Кендзера. Его игру оценили в 6,5 балла. Хуже всего оценили полузащитника Владимира Шепелева – 5,7.

Лучшим игроком в матче стал автор первого гола во встрече Федерико Кьеза из Ювентуса – 9,1. Также хавбек отметился ассистом в поединке.

Действия звездного португальца Криштиану Роналду оценили в 8,6. Добавим, что именно нападающий забил второй гол в ворота Георгия Бущана. Еще один результативный удар в активе форварда Альваро Мораты – 8,8.

После победы итальянский гранд продолжает преследовать Барселону в таблице, подопечные Андреа Пирло уступают каталонцам три очка – 12 пунктов. У испанцев же 15 баллов.

В заключительном поединке Динамо дома сыграет против Ференцвароша (8 декабря). Ювентус же в этот день на выезде померится силами с Барселоной.



Ювентус – Динамо: оценки игроков / Скрин из WhoScored