У середу, 2 грудня, київське Динамо зіграло на виїзді матч 5-го туру групового раунду Ліги чемпіонів проти Ювентуса. Захисник Томаш Кендзьора отримав найвищу оцінку у складі киян.

У передостанньому матчі групи G Динамо на виїзді розгромно програло Ювентусу (3:0). Авторитетний портал WhoScored оцінив дії гравців у зустрічі.

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Оцінки гравців

Найвищу оцінку у складі київського клубу отримав польський захисник Томаш Кендзьора. Його гру оцінили у 6,5 бала. Найгірше оцінили півзахисника Володимира Шепелєва – 5,7.

Найкращим гравцем у матчі став автор першого голу у зустрічі Федеріко К'єза з Ювентуса – 9,1. Також хавбек відзначився асистом у поєдинку.

Дії зіркового португальця Кріштіану Роналду оцінили у 8,6. Додамо, що саме нападник забив другий гол у ворота Георгія Бущана. Ще один результативний удар у доробку форварда Альваро Морати – 8,8.

Після звитяги італійський гранд продовжує переслідувати Барселону у таблиці, підопічні Андреа Пірло поступаються каталонцям трьома очками – 12 пунктів. У іспанців же 15 балів.

У заключному поєдинку Динамо вдома зіграє проти Ференцвароша (8 грудня). Ювентус ж цього дня на виїзді поміряється силами з Барселоною.



Ювентус – Динамо: оцінки гравців / Скрін з WhoScored