Главным матчем второго тура группового этапа Лиги чемпионов станет противостояние "Ювентуса" и "Барселоны". Оно состоится в среду, 28 октября. Букмекеры оценили шансы каждой из команд на победу.

Итальянский "Ювентус" и испанская "Барселона" попали в группу G. И являются главными фаворитами этого квартета, куда также попали украинское "Динамо" и венгерский "Ференцварош".

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Но именно матч грандов привлекает больше всего внимания. Все из-за противостояния Месси – Роналду, которое все ожидают увидеть. Но его придется отложить до шестого тура. В матче в среду, 28 октября, эти футболисты не сыграют друг против друга. У Роналду тест на коронавирус дал положительный результат. Поэтому португалец находится на самоизоляции. "Ювентусу" придется противостоять "Барселоне" без него.

Отсутствие главной атакующей силы, а также не слишком удачные результаты "Ювентуса" в последних матчах пошатнули итальянский клуб. И в матче против "Барселоны" коэффициенты на их победу достаточно высоки. Так, в букмекерской конторе Marathonbet коэффициент на победу "Ювентуса" – 2,875. Зато шанс "Барселоны" заработать три очка в этой встрече оценен в 2,67. Ничья в этом матче – 3,58.

Стоит добавить, что на этот матч Marathonbet выставил нулевую маржу. Именно благодаря этому коэффициенты на этот матч такие высокие. И значительно выше, чем в других букмекерских контор.

Обе команды отмечаются атакующим футболом. Но и в защите могут сыграть надежно. Хотя "Барселона" и "получила пробоину" – из-за удаления в предыдущем матче не сыграет центральный защитник Пике. От травмы восстанавливается вратарь тер Штеген. Проблемы в защите и в туринцев – команда играет в три центральных защитника. И все они могут не сыграть. Речь про Бонуччи, Кьеллини и Де Лигта. Но все же большого количества голов эксперты не ожидают – "тотал голов матча больше 2,5" оценен в 1,90, а "тотал голов матча меньше 2,5" – 2,10.

Шансы каждой из команд забить гол в этом матче почти равный – 1,29 на гол "Ювентуса" и 1,27 на гол "Барселоны". Гол Месси в этом матче – коэффициент 2,10. В составе "Ювентуса" больше шансов отличиться – в Мората (2,90) и Дибалы (3,00). Коэффициент 3,00 выставили и на гол Фати.