Головним матчем другого туру групового етапу Ліги чемпіонів стане протистояння "Ювентуса" та "Барселони". Воно відбудеться в середу, 28 жовтня. Букмекери оцінили шанси кожної з команд на перемогу.

Італійський "Ювентус" та іспанська "Барселона" потрапили до групи G. І є головними фаворитами цього квартету, куди також потрапили українське "Динамо" та угорський "Ференцварош".

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Та саме матч грандів привертає найбільше уваги. Все через протистояння Мессі – Роналду, яке всі очікують побачити. Та його доведеться відкласти до шостого туру. У матчі в середу, 28 жовтня, ці футболісти не зіграють один проти одного. У Роналду тест на коронавірус дав позитивний результат. Тому португалець перебуває на самоізоляції. "Ювентусу" доведеться протистояти "Барселоні" без нього.

Відсутність головної атакувальної сили, а також не надто вдалі результати "Ювентуса" в останніх матчах похитнули італійський клуб. І у матчі проти "Барселони" коефіцієнти на їх перемогу достатньо високі. Так, у букмекерській конторі Marathonbet коефіцієнт на перемогу "Ювентуса" – 2,875. Натомість шанс "Барселони" заробити три очки в цій зустрічі оцінений у 2,67. Нічия у цьому матчі – 3,58.

Варто додати, що на цей матч Marathonbet виставив нульову маржу. Саме завдяки цьому коефіцієнти на цей матч такі високі. І значно вищі, аніж в інших букмекерських контор.

Обидві команди відзначаються атакувальним футболом. Але й у захисті можуть зіграти надійно. Хоча "Барселона" і "отримала пробоїну" – через вилучення в попередньому матчі не зіграє центральний захисник Піке. Від травми відновлюється воротар тер Штеген. Проблеми у захисті і в туринців – команда грає у три центральні захисники. І всі вони можуть не зіграти. Мова про Бонуччі, К'єлліні та Де Лігта. Так все ж великої кількості голів експерти не очікують – "тотал голів матчу більше 2,5" оцінений в 1,90, а "тотал голів матчу менше 2,5" – 2,10.

Шанси кожної з команд забити гол в цьому матчі майже рівний – 1,29 на гол "Ювентуса" та 1,27 на гол "Барселони". Гол Мессі у цьому матчі – коефіцієнт 2,10. У складі "Ювентуса" найбільше шансів відзначитися – в Морати (2,90) та Дібали (3,00). Коефіцієнт 3,00 виставили і на гол Фаті.