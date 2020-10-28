В среду, 28 октября, "Ювентус" на своем поле сыграет с "Барселоной" в матче 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов. В Украине этот поединок можно посмотреть по телевидению, а также онлайн.

Правами на трансляцию матчей Лиги чемпионов в Украине владеет группа каналов "Футбол 1/2/3", пишет 24 канал. Именно на канале "Футбол 3" и будет прямая трансляция интересного поединка "Ювентус" – "Барселона".

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Начало трансляции матча "Ювентус" – "Барселона" в 21:50. Сам матч начнется в 22:00.

Где смотреть онлайн горячий матч "Ювентус" – "Барселона"

Смотреть легально онлайн матч "Ювентус" – "Барселона" можно на видеосервисе Oll.tv. Однако доступ к трансляции платный и требует регистрации.

Абонемент на просмотр матчей каналов "Футбол 1/2/3" обойдется в 109 гривен в месяц. Эти же каналы, а также дополнительно Setanta Sport обойдется в 139 гривен в месяц.

Компания также предлагает подписку xtra sport oll inclusive, куда входят не только спортивные каналы. Однако она обойдется в 189 гривен в месяц.

Матч онлайн могут пересмотреть и владельцы договоров с интернет-провайдером "Воля".

У них есть возможность смотреть матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы в их приложении "Воля TV" за 29 гривен на 30 дней. За доступ к большему количеству спортивных каналов абонплата составляет 59 гривен на 30 дней.

В сезоне 2020/21 матчи Лиги чемпионов будут доступны на платформе Megogo. Чтобы посмотреть матч "Ювентус" – "Барселона" нужно иметь подписку "Оптимальная" или "Максимальная".

Стоимость первой за один месяц составляет 97 гривен. Подписка "Максимальная" стоит 197 гривен в месяц. Новые пользователи MEGOGO могут получить тестовую подписку всего за одну гривну.