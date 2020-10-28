У середу, 28 жовтня, "Ювентус" на власному полі зіграє з "Барселоною" у матчі 2-го туру групового раунду Ліги чемпіонів. В Україні цей поєдинок можна переглянути по телебаченню, а також онлайн.
Правами на трансляцію матчів Ліги чемпіонів в Україні володіє група каналів "Футбол 1/2/3", пише 24 канал. Саме на каналі "Футбол 3" і буде пряма трансляція цікавого поєдинку "Ювентус" – "Барселона".
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Початок трансляції матчу "Ювентус" – "Барселона" о 21:50. Сам матч розпочнеться о 22:00.