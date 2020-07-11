"Ювентус", который стремится получить 9-й подряд титул чемпиона Италии, 11 июля встретится с "Аталантой". Поединок 32 тура Серии А можно посмотреть в Украине онлайн и по телевидению.

Матчи чемпионата Италии в Украине транслируют телеканалы "Футбол 1", "Футбол 2" и "Футбол 3". Поединок "Ювентус" – "Аталанта" в прямом эфире покажет "Футбол 2", пишет 24 канал.

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Начало трансляции матча "Ювентус" – "Аталанта" на канале "Футбол 2" начнется в 22:40. Поединок начнется в 22:45.

Смотреть онлайн "Ювентус" – "Аталанта" можно на видеосервисе Oll.tv.

Однако стоит напомнить, что просмотр матча там платный – 109 гривен за месячный абонемент. Но он дает право просмотра всех футбольных матчей (а также обзоров), которые транслируют телеканалы "Футбол 1", "Футбол 2" и "Футбол 3".

После 31 тура "Ювентус" единоличный лидер турнирной таблицы Серии А. Туринцы опережают "Лацио" на 7 очков.

"Аталанта" украинца Руслана Малиновского занимает 3-ю строчку и проигрывает "Ювентусу" 9 очков.