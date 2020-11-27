В четверг, 26 ноября, "Тоттенхэм" на своем поле принимал "Лудогорец" в рамках 4-го тура группового раунда Лиги Европы. Полузащитник хозяев Гарри Винкс отличился красивым голом с центра поля.

Английский клуб уже с первых минут показал, кто на поле хозяин и завершил первую часть игры с комфортным счетом 2:0. Второй тайм продолжился по сценарию первой 45-минутки, пишет 24 канал.

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Красивый гол в Лиге Европы

На 63-й минуте ничего опасного, а тем более голевого не должно было произойти. Фланговый полузащитник "Тоттенхэма" Гарри Винкс принял мяч в центре поле. Англичанин заметил, что голкипер соперника Пламен Илиев несколько вышел из ворот, тогда решил проверить вратаря неожиданным ударом.

Винкс снайперским ударом забросил мяч за шиворот голкипера – он попал прямо в дальнюю девятку, установив счет встречи 3:0.

Хозяева еще однажды отличились в воротах болгарского клуба. В итоге "Тоттенхэм" одержал разгромную победу 4:0. После победы англичане занимают второе место в группе J, в их активе 9 очков. Такое же количество у лидера таблицы "Антверпена", который в четверг, 26 ноября, уверенно одолел ЛАСК (0:2).

Гарри Винкс – воспитанник "шпор", который в 2014 году дебютировал за взрослую команду. Его контракт рассчитан до 2021 года.

В 2016 году полузащитник забил дебютный гол за "Тоттенхэм" в матче с "Вест Хэмом".

Гол Гарри Винкса с центра поля смотрите видео