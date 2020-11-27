У четвер, 26 листопада, "Тоттенхем" на власному полі приймав "Лудогорець" у рамках 4-го туру групового раунду Ліги Європи. Півзахисник господарів Гаррі Вінкс відзначився красивим голом з центра поля.

Англійський клуб вже з перших хвилин показав, хто на полі господар та завершив першу частину гри з комфортним рахунком 2:0. Другий тайм продовжився за сценарієм першої 45-хвилинки, пише 24 канал.

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Красивий гол у Лізі Європи

На 63-й хвилині нічого небезпечного, а тим більше гольового не повинно було статись. Фланговий півзахисник "Тоттенхема" Гаррі Вінкс прийняв м'яч у центрі полі. Англієць помітив, що голкіпер суперника Пламен Ілієв дещо вийшов з воріт, тоді вирішив перевірити воротаря несподіваним ударом.

Вінкс снайперським ударом закинув м'яч за комірець голкіпера – він влучив прямо у дальню дев'ятку, встановивши рахунок зустрічі 3:0.

Господарі ще одного разу відзначились у воротах болгарського клубу. У підсумку "Тоттенхем" здобув розгромну перемогу 4:0. Після звитяги англійці посідають другу сходинку у групі J, у їх активі 9 очок. Така ж кількість у лідера таблиці "Антверпена", який у четвер, 26 листопада, впевнено здолав ЛАСК (0:2).

Гаррі Вінкс – вихованець "шпор", який у 2014 році дебютував за дорослу команду. Його контракт розрахований до 2021 року.

У 2016 році півзахисник забив дебютний гол за "Тоттенхем" у матчі з "Вест Хемом".

Гол Гаррі Вінкса з центра поля дивіться відео