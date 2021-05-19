Судьба Соля в руках Динамо
Спортивный директор Тенерифе уже контактировал с футболистом, чтобы убедить Франа Соля остаться в испанском клубе. Руководство команды хочет продлить контракт футболиста хотя бы на один год.
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В клубе надеются, что форвард сделает все от себя зависящее, чтобы продолжить выступления в Сегунде. Тренерский штаб ценит результативность футболиста, который проводит хороший сезон в Тенерифе и имеет теплые отношения с партнерами по команде.
Сам нападающий не прочь остаться на Канарах, но не все зависит от Соля. Продолжение карьеры испанца будет зависеть от позиции Динамо и предложений от других клубов, которые обратили внимание на игрока в этом сезоне.
- Соль выступает за Тенерифе с октября 2020 года, подписав арендное соглашение до конца сезона. В футболке испанского клуба нападающий сыграл 37 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 2 асисты.
- Тенерифе с динамовцем в составе занимает 11 место во втором дивизионе Испании. За три тура до завершения чемпионата клуб получил 50 очков.