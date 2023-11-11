Заря официально подтвердила отставку Кривенцова и назначила нового-старого тренера

11 ноября 2023, 14:45
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ФК Заря

В преддверии матча 14-го тура чемпионата Украины футболисты луганской Зари получили нового тренера. В ближайших матчах действиями команды будет руководить Юрий Коваль.

Матч Лиги конференций против израильского Маккаби (1:3) стал последним для тренера "черно-белых" Валерия Кривенцова. Украинский специалист написал заявление об увольнении по личному желанию, сообщает официальный сайт Зари.

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Вместе с Кривенцовым команду покинул и его помощник Александр Коваль. Раньше хорват Младен Бартулович сообщил, что он будет готовить "черно-белых" к матчу с ЛНЗ. Однако руководство клуба было иного мнения.

Выполнять обязанности главного тренера Зари будет хорошо известый болельщикам специалист – Юрий Григорьевич Коваль. 65-летний тренер занимал в клубе должность спортивного директора.

Напомним, что в турнирной таблице УПЛ Заря занимает 10 место с 10 набранными очками. 12 ноября "мужики" сыграют во Львове против черкасского ЛНЗ.

Тренерская карьера Юрия Коваля

  • У Юрия Ковала большой опыт работы с украинскими клубами, но преимущественно в Первой лиге.
  • Специалист тренировал Александрию, винницкую Ниву, Кривбасс, Химик Северодонецк, Звезду, тернопольскую Ниву и луганскую Зорю (2004-06, 2009).
  • Вместе со Звездой и Зарей выигрывал чемпионат Первой лиги (2002/03 и 2005/06).
  • С начала 2010 года работал спортивным директором Зари. А в 2011-17 был помощником Юрия Вернидуба.
  • В 2017 году вернулся в должность спортивного директора.
Автор: Сергій Шаховець