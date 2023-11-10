Маккаби Тель-Авив не может принять Зорю на своем поле. Напомним, что в октябре ХАМАС напал на Израиль и начал войну, потому спорт в этой стране пошел на паузу.

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Где состоится матч Маккаби – Заря

Израильские футбольные клубы вынуждены проводить домашние матчи за границей. Исключением не стал тель-авовский Маккаби. В команде уже рассматривают разные варианты стран, где Маккаби сможет принять Зорю в следующем туре группового раунда Лиги конференций.

Обратите внимание! Матч Лиги конференций Маккаби Тель-Авив – Заря запланирован на 25 ноября и начнется в 19:45 (по Киеву).

Вероятно, матч Маккаби – Заря состоится на небольшом стадионе в сербском Белграде. Также израильтяне присматриваются к арене Чукарички, тоже выступающей в Лиге конференций. Например, 9 ноября Чукарочки потерпели минимальное домашнее поражение от итальянской Фиорентины (0:1).

Запасным вариантом может стать Кипр, но пока большинство склоняется к проведению еврокубкового поединка в Сербии.

Маккаби Тель-Авив является прямым конкурентом Зари в турнирной таблице группы "В". Израильский соперник набрал в 3 матчах 6 очков и отобрал у украинцев вторую позицию. В активе "мужиков" есть 4 балла и уже третье место.

Лидером этого квартета является бельгийский Гент – 10 очков. Только Брейдаблик не набрал ни одного пункта и замыкает группу.

По сообщению СМИ, ко второй очной встрече Заря уже подойдет под руководством нового тренера. Вроде бы Валерий Кривенцов покинет пост главного наставника команды после провальной первой части сезона "мужиков".