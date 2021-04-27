"Горожане" выставили его на продажу, клочок земли размером 0,0001% от общей площади стоит 99 гривен.

Как это было Александрия неожиданно победила Шахтер: видео

При покупке владелец получит именной сертификат, удостоверяющий право собственности, с зафиксированными техническими характеристиками: площадь, местонахождение, год закладки (1998) и последний матч перед реконструкцией (победа над Шахтером – 2:0).



Александрия продает клочки газона / Фото: ФК Александрия

Коротко о стадионе "Ника"

Культурно-спортивный-комплекс "Ника" был построен в 1991 году. Ранее назывался Шахтер.

Реконструирован в 1998 году. На данный момент может вместить 7 тысяч зрителей.