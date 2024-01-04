Почетный президент СК Днепр-1 Юрий Береза прокомментировал резонансную тему. По его словам, бывшие футболисты клуба Артем Довбык и Егор Ярмолюк продолжают делать донаты на ВСУ.

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Береза: Не может часть страны воевать, а часть танцевать

Его удивляет, что эти игроки оказались в спискеспортсменов Министерства молодежи и спорта, выехавших за границу и не вернувшихся.

"Если страны Запада откажутся от помощи нам, тогда футболистам и всему обществу, и нам, и вам нужно будет становиться к станку и делать патроны, снаряды. Не может часть страны воевать, а часть танцевать.

Вот, например, Довбик и Ярмолюк помогают батальону Днепр-1, и за это им большая и отдельная благодарность, но их фамилии также раздаются в контексте, что они уклонялись и уехали незаконно", – сказал Береза.

Успешные трансферы Днепра-1

Отметим, что Артем Довбик стал рекордным трансфером Днепра-1. За переход форварда в Жирону "спортклубовцы" получили 7,75 миллиона евро. Довбик является одним из лучших игроков Ла Лиги и регулярно присылает помощь разным подразделениям ВСУ.

Егор Ярмолюк покинул Днепр-1 летом 2022 года. За талантливого футболиста днепряне получили 1,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне 19-летний хавбек регулярно играет за английский Брентфорд.

Ранее министр молодежи и спорта Матвей Бедный рассказал, почему "черный список" спортсменов убрали с сайта ведомства.