Почесний президент СК Дніпро-1 Юрій Береза прокоментував резонансну тему. За його словами, колишні футболісти клубу Артем Довбик та Єгор Ярмолюк продовжують робити донати на ЗСУ.

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Береза: Не може частина країни воювати, а частина танцювати

Тож його дивує, що ці гравці опинилися в списку спортсменів Міністерства молоді та спорту, які виїхали за кордон та не повернулися.

"Якщо країни Заходу відмовляться від допомоги нам, тоді футболістам і всьому суспільству, і нам, і вам треба буде ставати до станка і робити патрони, снаряди. Не може частина країни воювати, а частина танцювати.

Ось, наприклад, Довбик і Ярмолюк допомагають батальйону Дніпро-1, і за це їм велика та окрема подяка, але ж їхні прізвища також лунають в контексті, що вони ухилянти та поїхали незаконно", – сказав Береза.

Успішні трансфери Дніпра-1

Зазначимо, що Артем Довбик став рекордним трансфером Дніпра-1. За перехід форварда до Жирони "спортклубівці" отримали 7,75 мільйона євро. Наразі Довбик є одним з найкращих гравців Ла Ліги та регулярно надсилає допомогу різним підрозділам ЗСУ.

Єгор Ярмолюк покинув Дніпро-1 влітку 2022 року. За талановитого футболіста дніпряни отримали 1,5 мільйона євро. В нинішньому сезоні 19-річний хавбек регулярно грає за англійський Брентфорд.

Раніше міністр молоді та спорту Матвій Бідний розповів, чому "чорний список" спортсменів прибрали з сайту відомства.