Центральный защитник "Динамо" Илья Забарный стал одним из самых молодых еврокубковых дебютантов в истории киевского клуба.

Об этом сообщает пресс-служба "бело-синих". Забарный вышел в старте на матч против АЗ (2:0) в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов в возрасте 18 лет и 14 дней. Это второй показатель в истории киевского клуба.

Как это было "Динамо" в ярком матче одолело АЗ и вышло в плей-офф Лиги чемпионов: видео

По этому показателю Илья уступает только вратарю Максиму Ковалю, который дебютировал в августе 2010 года в возрасте 17 лет и 251 дня в матче с "Аяксом" (1:1).

Своего нынешнего партнера по команде – вингера Георгия Цитаишвили – Забарный опередил на 11 дней.

Пятерку рейтинга самых молодых еврокубковых дебютантов "Динамо" замыкают Андрей Шевченко и Сергей Ребров.

После победы над АЗ в плей-офф квалификации команда Мирчи Луческу встретится с Гентом во вторник, 22 сентября.

Самые молодые дебютанты "Динамо" в еврокубках

1. Максим Коваль – 17 лет и 251 день;

2. Илья Забарный – 18 лет и 14 дней;

3. Георгий Цитаишвили – 18 лет и 25 дней;

4. Андрей Шевченко – 18 лет и 55 дней;

5. Сергей Ребров – 18 лет и 119 дней.