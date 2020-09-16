Юний футболіст "Динамо" випередив Шевченка та увійшов у історію клубу
Центральний захисник "Динамо" Ілля Забарний став одним з наймолодших єврокубкових дебютантів в історії київського клубу.
Про це повідомляє пресслужба "біло-синіх". Забарний вийшов у старті на матч проти АЗ (2:0) в 3-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів у віці 18 років і 14 днів. Це другий показник в історії київського клубу.
Як це було "Динамо" у яскравому матчі здолало АЗ та вийшло у плей-офф Ліги чемпіонів: відео
За цим показником Ілля поступається тільки воротареві Максиму Ковалю, який дебютував у серпні 2010 року у віці 17 років і 251 дні в матчі з "Аяксом" (1:1).
Свого нинішнього партнера по команді – вінгера Георгія Цитаішвілі – Забарний випередив на 11 днів.
П'ятірку рейтингу наймолодших єврокубкових дебютантів "Динамо" замикають Андрій Шевченко та Сергій Ребров.
Після перемоги над АЗ в плей-офф кваліфікації команда Мірчі Луческу зустрінеться з Гентом у вівторок, 22 вересня.
Наймолодші дебютанти "Динамо" в єврокубках
1. Максим Коваль – 17 років і 251 день;
2. Ілля Забарний – 18 років і 14 днів;
3. Георгій Цитаішвілі – 18 років і 25 днів;
4. Андрій Шевченко – 18 років і 55 днів;
5. Сергій Ребров – 18 років і 119 днів.