Центральний захисник "Динамо" Ілля Забарний став одним з наймолодших єврокубкових дебютантів в історії київського клубу.

Про це повідомляє пресслужба "біло-синіх". Забарний вийшов у старті на матч проти АЗ (2:0) в 3-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів у віці 18 років і 14 днів. Це другий показник в історії київського клубу.

Як це було "Динамо" у яскравому матчі здолало АЗ та вийшло у плей-офф Ліги чемпіонів: відео

За цим показником Ілля поступається тільки воротареві Максиму Ковалю, який дебютував у серпні 2010 року у віці 17 років і 251 дні в матчі з "Аяксом" (1:1).

Свого нинішнього партнера по команді – вінгера Георгія Цитаішвілі – Забарний випередив на 11 днів.

П'ятірку рейтингу наймолодших єврокубкових дебютантів "Динамо" замикають Андрій Шевченко та Сергій Ребров.

Після перемоги над АЗ в плей-офф кваліфікації команда Мірчі Луческу зустрінеться з Гентом у вівторок, 22 вересня.

Наймолодші дебютанти "Динамо" в єврокубках

1. Максим Коваль – 17 років і 251 день;

2. Ілля Забарний – 18 років і 14 днів;

3. Георгій Цитаішвілі – 18 років і 25 днів;

4. Андрій Шевченко – 18 років і 55 днів;

5. Сергій Ребров – 18 років і 119 днів.