Юна зірка "Барселони" не зіграє проти "Динамо" в ЛЧ: хто пропустить поєдинок
Півзахисник "Барселони" Ансу Фаті отримав серйозну травму у матчі Ла Ліги. Хавбек ймовірно не зможе допомогти своїй команді в поєдинках аж до кінця 2020 року.
У поєдинку 9-го туру "Барселона" на "Камп Ноу" зіграла проти "Бетіса". Матч завершився розгромною перемогою господарів 5:2, але поєдинок запам'ятався неприємною кадровою втратою для каталонського клубу, повідомляє пресслужба команди.
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Серйозна втрата
Ансу Фаті розпочав зустріч у стартовому складі, але був замінений вже по перерві – на полі з'явився аргентинець Ліонель Мессі, який встиг відзначитись дублем.
У гравця після обстеження виявили розрив внутрішнього меніска суглобу коліна. Існує велика ймовірність, що гравець у 2020 році більше не з'явиться на полі. Тому швидше за все пропустить поєдинок проти київського "Динамо" у Лізі чемпіонів, який відбудеться вже 24 листопада.
У цьому сезоні Фаті зумів забити п'ять голів в 10 матчах за "каталонців" в усіх турнірах.
- Дебютував Фаті за "каталонців" у 2019 році та вже з перших матчів виправдав очікування тренерського штабу.
- У віці 16 років і 304 днів Фаті став наймолодшим автором гола "Барселони" в Ла Лізі.
- У вересні 2020 року 17-річний Ансу Фаті отримав перший виклик в головну збірну Іспанії на матчі проти Німеччини та України в рамках Ліги Націй. В першому з цих поєдинків Фаті дебютував за збірну Іспанії, а в грі зі збірною України Ансумане забив свій перший гол за свою національну команду і став наймолодшим автором голу за збірну Іспанії
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