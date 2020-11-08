Півзахисник "Барселони" Ансу Фаті отримав серйозну травму у матчі Ла Ліги. Хавбек ймовірно не зможе допомогти своїй команді в поєдинках аж до кінця 2020 року.

У поєдинку 9-го туру "Барселона" на "Камп Ноу" зіграла проти "Бетіса". Матч завершився розгромною перемогою господарів 5:2, але поєдинок запам'ятався неприємною кадровою втратою для каталонського клубу, повідомляє пресслужба команди.

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Серйозна втрата

Ансу Фаті розпочав зустріч у стартовому складі, але був замінений вже по перерві – на полі з'явився аргентинець Ліонель Мессі, який встиг відзначитись дублем.

LATEST NEWS Tests carried out this afternoon have shown that Ansu Fati has an internal meniscus tear in his left knee. The treatment to be followed will be determined in the coming days. pic.twitter.com/CF3FZaur5P — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 7, 2020

У гравця після обстеження виявили розрив внутрішнього меніска суглобу коліна. Існує велика ймовірність, що гравець у 2020 році більше не з'явиться на полі. Тому швидше за все пропустить поєдинок проти київського "Динамо" у Лізі чемпіонів, який відбудеться вже 24 листопада.

У цьому сезоні Фаті зумів забити п'ять голів в 10 матчах за "каталонців" в усіх турнірах.