Юлия Стародубцева (Украина) – Ван Яфань (Китай) 2:1 (3:6, 6:2, 6:2)

Украинские теннисисты очень редко выигрывают турниры в мужском разряде. Женского тенниса это касается реже, но и там постепенно появляются новые звездочки, пишет 24 канал.

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Так, турнир ITF в американском Далласе стал успешным для девятой ракетки Украины Юлии Стародубцевой. Уроженка Каховки идет на 260 месте в мировом рейтинге.

Юлия уверенно дошла до финала, одолев на своем пути главную фаворитку турнира Мэдисон Бренгл. В решающем матче ее соперницей стала Ван Яфань из Китая, 182-е место в рейтинге WTA.

Украинка проиграла первый сет, отдав два гейма на своих подачах. Впрочем, в следующих двух сетах Стародубцева не оставляла шансов китаянке, которая смогла выиграть лишь четыре гейма.

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Для Юлии это уже третий трофей в карьере и всех из них она завоевала в этом году. Ранее украинка торжествовала на соревнованиях в американских Спринге и Самтере.