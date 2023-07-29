Матия Пецотич (Хорватия) – Илья Марченко (Украина) 0:2 (4:6, 4:6)

Украинские теннисисты давненько не одерживали громкие победы в мужском разряде. В этом году только Алексей Крутых попал на турнир Grand Slam, пишет 24 канал.

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В то время как на Ролан Гаррос и Уимблдоне наших представителей в основной сетке не было. Впрочем, на более низком уровне преуспел другой наш теннисист Илья Марченко.

Парень идет 328-м в рейтинге ATP, но при этом является третьей ракеткой Украины. Марченко удачно выступил на челленджере в эквадорском Салинасе.

Илья проиграл всего два сета по пути в финал, а в полуфинале одолел второго сеяного Джованни Перрикара. В решающем поединке ему достался 611 номер рейтинга ATP Матия Пецотич.

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Украинец без проблем обыграл хорвата в двух сетах – дважды по 6:4. При этом Марченко исполнил пять эйсов и отдал всего один гейм на своей подаче.

Для Ильи это первый титул за 2,5 года. Последним был трофей у Биелли в феврале 2021-го, когда украинец одолел самого Энди Маррея. В общей сложности Марченко выиграл за свою карьеру уже девять наград.