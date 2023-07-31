Юлія Стародубцева (Україна) – Ван Яфань (Китай) 2:1 (3:6, 6:2, 6:2)

Українські тенісисти вкрай рідко виграють турніри у чоловічому розряді. Жіночого тенісу це стосується рідше, але і там поступово з'являються нові зірочки, пише 24 канал.

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Так, турнір ITF у американському Далласі став успішним для дев'ятої ракетки України Юлії Стародубцевої. Уродженка Каховки йде аж на 260 місці у світовому рейтингу.

Юлія впевнено дійшла до фіналу, здолавши на своєму шляху головну фаворитку турніру Медісон Бренгл. У вирішальному матчі її суперницею стала Ван Яфань з Китая, 182 місце у рейтингу WTA.

Українка програла перший сет, віддавши два гейми на своїх подачах. Втім у наступних двох сетах Стародубцева не залишала шансів китаянці, яка змогла виграти лише чотири гейми.

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Для Юлії це вже третій трофей в кар'єрі і всіх їх вона здобула цього року. Раніше українка тріумфувала на змаганнях у американських Спринзі та Самтері.