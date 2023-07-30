На следующей неделе в Праге начинается женский теннисный турнир категории WTA250. Сразу в основную сетку попала украинка Екатерина Байндль, которая стала восьмой сеяной, пишет 24 канал.

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Еще две наши представительницы проходили квалификацию. Впрочем, Катарина Завацкая проиграла в первом же матче немки Таисии Мордегер. А вот Даяна Ястремская удачно отобралась в основную сетку.

В первой игре одесситка выбила Терезу Валентову из Чехии (6:1, 6:4). А в финале квалификации Даяна просто уничтожила первую ракетку Индии Анкиту Райну, не отдав сопернице ни одного гейма (дважды по 6:0).

К сожалению, жребий заставит одну из украинок покинуть турнир в Праге уже в первом круге. Соперницей Ястремской станет как раз Байндль. Игра состоится в понедельник, 31 июля. Начало – не раньше 12:00.

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Победительница украинского дерби сыграет в 1/8 финала против британки Хезер Уотсон или немки Юле Нимайер. А вот в четвертьфинале одна из наших соотечественниц может сойтись с главной фавориткой турнира Марией Боузковой, которая идет 29-й в рейтинге WTA.