Стародубцева не пожала руку бывшей россиянке: видео достойного поступка
Источник:Большой теннис Украины
Украинская теннисистка, Юлия Стародубцева, не пожала руку представительнице Армении, Элине Аванесян, после матча. Ранее соперница украинки выступала под флагом России.
В воскресенье, 29 сентября, состоялись матчи третьего круга на турнире WTA 1000 в Пекине. В одном из них Юлия Стародубцева одолела Элину Аванесян.
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Стародубцева не пожала руку сопернице
После матча украинка проигнорировала Элину Аванесян и не стала обмениваться с ней рукопожатием.
Под флагом Армении Аванесян начала выступать в августе 2024 года, сменив гражданство. До этого она выступала за Россию.
Стародубцева не пожала руку Аванесян: смотрите видео
Отметим, в конце августа Элине Аванесян уже противостояла другая украинка, Элина Свитолина. Тогда украинская теннисистка также не стала пожимать руку бывшей россиянке после их матча.