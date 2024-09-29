У неділю, 29 вересня, відбулися матчі третього кола на турнірі WTA 1000 в Пекіні. В одному з них Юлія Стародубцева здолала Еліну Аванесян.

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Стародубцева не потисла руку суперниці

Після матчу українка проігнорувала Еліну Аванесян і не стала обмінюватися з нею рукостисканням.

Під прапором Вірменії Аванесян почала виступати у серпні 2024 року, змінивши громадянство. До цього вона виступала за Росію.

Стародубцева не потисла руку Аванесян: дивіться відео

Відзначимо, наприкінці серпня Еліні Аванесян вже протистояла інша українка, Еліна Світоліна. Тоді українська тенісистка також не стала тиснути руку колишній росіянці після їхнього матчу.