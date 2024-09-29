В воскресенье, 29 сентября, состоялись матчи третьего круга на турнире WTA 1000 в Пекине. В одном из них Юлия Стародубцева одолела Элину Аванесян.

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Стародубцева не пожала руку сопернице

После матча украинка проигнорировала Элину Аванесян и не стала обмениваться с ней рукопожатием.

Под флагом Армении Аванесян начала выступать в августе 2024 года, сменив гражданство. До этого она выступала за Россию.

Стародубцева не пожала руку Аванесян: смотрите видео

Отметим, в конце августа Элине Аванесян уже противостояла другая украинка, Элина Свитолина. Тогда украинская теннисистка также не стала пожимать руку бывшей россиянке после их матча.