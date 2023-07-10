Гарри Кейн в ближайшее время может оказаться в Баварии. Немецкий коллектив предложил Тоттенхэму 80 миллионов евро за форварда.
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Не могут отпустить
Мюнхенский клуб находится в поисках именитого форварда, который подойдет под имидж легендарной команды и поможет "пивоварам" завоевать награды не только в пределах Германии. Последним таким нападающим в команде был Роберт Левандовский, однако в команде эту роль исполняет не звездный Эрик Максим Чупо-Мотинг, который еще и прошлый сезон до конца не доиграл, поскольку получил травму.
Бавария активно пытается договориться с Тоттенхэмом о Гарри Кейне, который полностью подходит "пивоварам" по вышеуказанным критериям. Однако "шпоры" не готовы отпускать своего лучшего бомбардира в истории. Немецкий клуб был вынужден сделать улучшенный шаг по отношению к английскому форварду в размере 80 миллионов евро. Тоттенхэм отклонил предыдущую ставку, которая была меньше на 10 миллионов евро гарантированных. Сам Кейн стремится перейти в Баварию летом, хотя руководство Тоттенхэма никак не может этого принять.
Напомним, что не только знаменитая Бавария заинтересована в услугах Гарри. Английского форварда в свои ряды также пытался затянуть и мадридский Реал, ищущий замену обладателю "Золотого мяча" Кариму Бензему. Однако в случае неудачи с Кейном "сливочные" уже подыскали альтернативную замену "урагану".
Карьера Гарри Кейна
- Английский форвард практически всю свою футбольную жизнь провел в цветах лондонского Тоттенхэма, иногда переезжая в другие клубы на правах аренды (Лестер, Норвич, Милволл). Стоит отметить, что Кейн мог стать питомцем другого лондонского клуба Арсенала, однако там юного Гарри забраковали, сказав, что у парня лишний вес и у него нет задатков для футбола.
- За "шпоры" Кейн провел 435 матча, в которых забил 280 голов и отдал 64 ассиста. Благодаря своей нереальной результативности "ураган" вышел на второе место среди бомбардиров за всю историю АПЛ (213 голов), уступая Алану Ширеру, у которого 260 голов на счету.
- Несмотря на свои результаты и время, проведенное в Тоттенхеме, Гарри никогда не выигрывал ни одного титула с лондонцами. Кейн в состоянии "шпор" ближе всего был к трофею тогда, когда выходил в финал ЛЧ сезона 2018/2019, однако там Тоттенхэм уступил Ливерпулю (0:2).