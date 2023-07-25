Теперь появилась новая информация об улучшенном предложении от клуба Виктора Цыганкова. Оказалось, что в нее входили не только деньги, но и земляк Артема Довбика.

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Испанцы не теряют надежд

Жирона могла бы задействовать в этом трансфере 22-летнего форварда сборной Украины U-21 и французского Труа Николая Кухаревича, которого не рассчитывают во Франции.

Испанский клуб хотел воспользоваться возможностью своего участия в сети City Football Group, куда входит и Труа, чтобы убедить вице-чемпиона Украины и оформить переход лучшего бомбардира УПЛ-2022/2023.

"Красно-белые" просили финансовую помощь у City Football Group. Ведь Днепр-1 хочет выручить за трансфер своего лидера 12-15 миллионов евро. Но Жирона самостоятельно не сможет отдать такие деньги за Артема.

Жирона хотела арендовать Довбика с правом выкупа. Однако такой вариант не рассматривает руководство украинского гранда, потому отклонил это предложение.

Напомним, что 50% на Довбика принадлежит датскому Мидтьюллану. Также Артем относительно недавно подписал новый контракт с днепровским клубом, рассчитанным до конца июня 2025 года.

Обратите внимание! 25 июля Днепр-1 сыграет свой дебютный матч в Лиге чемпионов. Днепряне начнут свой путь со 2-го квалификационного раунда. Соперником украинцев будет греческий Панатинаикос. Начало встречи в 21:00 (с Киевом).

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