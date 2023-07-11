49-летний хорватский специалист перешел по состоянию чемпиона Украины в 10-ю команду Саудовской Аравии. Если по развитию это ниже, чем Игорь Йовичевич остался в Европе, то в финансовом плане все совсем иначе.

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Зарплата немного была преувеличена

Пресса сообщает, что хорват с украинским сердцем будет зарабатывать во главе Аль-Раеда ориентировочно 1,8-1,9 миллиона евро в год плюс бонусы. А это более миллиона больше, чем хорват Йови получал в Днепре-1. Не сообщалось, какова была его зарплата в донецкой команде.

Хотя раньше речь шла о двух миллионах евро в год для Йови.

Теперь стал известен срок контракта Йовичевича с аравийским клубом. Аль-Раед договорился с хорватским тренером на год, но с автоматическим продолжением сотрудничества еще на один сезон, то есть 1+1.

Тренерский штаб Йовичевича не отличается от того, какой был с ним в Днепре-1 и Шахтере:

Юрий Беньо

Андрей Ханас

Франциско Галас (тренер вратарей)

Николай Шамордин (аналитик)

Даниэль Де Кастро (тренер по физической подготовке)

Отметим, что уход Йовичевича из Шахтера был достаточно шокирующим болельщиков. Ведь хорват привел команду к золотым медалям УПЛ во время войны в Украине. Однако что-то он не разделил с руководством клуба, которое и выгнало Йови.

Хотя был вариант с тем, что Йовичевича освободили из-за поражения от Фейенорда, а когда это еще было. В такие футбольные фанаты "горняков" не слишком верят.

Теперь с дончанами работает бывший тренер Зари Патрик ван Леувен. Луганский клуб недоволен таким решением нидерландца бежать в Шахтер.