49-летний хорватский специалист перешел по состоянию чемпиона Украины в 10-ю команду Саудовской Аравии. Если по развитию это ниже, чем Игорь Йовичевич остался в Европе, то в финансовом плане все совсем иначе.
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Зарплата немного была преувеличена
Пресса сообщает, что хорват с украинским сердцем будет зарабатывать во главе Аль-Раеда ориентировочно 1,8-1,9 миллиона евро в год плюс бонусы. А это более миллиона больше, чем хорват Йови получал в Днепре-1. Не сообщалось, какова была его зарплата в донецкой команде.
Хотя раньше речь шла о двух миллионах евро в год для Йови.
Теперь стал известен срок контракта Йовичевича с аравийским клубом. Аль-Раед договорился с хорватским тренером на год, но с автоматическим продолжением сотрудничества еще на один сезон, то есть 1+1.
Тренерский штаб Йовичевича не отличается от того, какой был с ним в Днепре-1 и Шахтере:
- Юрий Беньо
- Андрей Ханас
- Франциско Галас (тренер вратарей)
- Николай Шамордин (аналитик)
- Даниэль Де Кастро (тренер по физической подготовке)
Отметим, что уход Йовичевича из Шахтера был достаточно шокирующим болельщиков. Ведь хорват привел команду к золотым медалям УПЛ во время войны в Украине. Однако что-то он не разделил с руководством клуба, которое и выгнало Йови.
Хотя был вариант с тем, что Йовичевича освободили из-за поражения от Фейенорда, а когда это еще было. В такие футбольные фанаты "горняков" не слишком верят.
Теперь с дончанами работает бывший тренер Зари Патрик ван Леувен. Луганский клуб недоволен таким решением нидерландца бежать в Шахтер.