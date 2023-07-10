Хорватский специалист возглавил саудовский Аль-Раед. После чего СМИ рассекретили информацию о том, сколько Игорь Йовичевич будет зарабатывать в новом для себя клубе.

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Солидно подзаработает

Оказалось, что бывший тренер Шахтера солидно пополнит свой семейный бюджет. В Аль-Раеде Йовичевич будет зарабатывать 2 миллиона евро в год, не исключая еще бонусов.

Интересно, что это более чем на миллион евро больше, чем хорват получал в Днепре-1 (650 тысяч евро). Неизвестно, сколько Йовичевич получал в донецком клубе.

Отметим, что Шахтер довольно странно указал "на выход" тренеру, приведшему команду в самое сложное чемпионство УПЛ в военное время. Это единственный трофей в тренерской карьере Йовичевича. Отмечалось, что поражение от Фейенорда стало роковым для Йовичевича во главе "горняков".

Однако долго без клуба хорватский специалист не провел.

В сезоне-2022/2023 новый коллектив Йовичевича занял 10-е место, набрав 34 балла в 30 турах. Поэтому у хорвата будет много работы в Аль-Раеде.

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