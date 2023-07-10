Хорватский специалист возглавил саудовский Аль-Раед. После чего СМИ рассекретили информацию о том, сколько Игорь Йовичевич будет зарабатывать в новом для себя клубе.
К теме Сразится с Роналду: экстренер Шахтера Игорь Йовичевич стал тренером клуба из Саудовской Аравии
Солидно подзаработает
Оказалось, что бывший тренер Шахтера солидно пополнит свой семейный бюджет. В Аль-Раеде Йовичевич будет зарабатывать 2 миллиона евро в год, не исключая еще бонусов.
Интересно, что это более чем на миллион евро больше, чем хорват получал в Днепре-1 (650 тысяч евро). Неизвестно, сколько Йовичевич получал в донецком клубе.
Отметим, что Шахтер довольно странно указал "на выход" тренеру, приведшему команду в самое сложное чемпионство УПЛ в военное время. Это единственный трофей в тренерской карьере Йовичевича. Отмечалось, что поражение от Фейенорда стало роковым для Йовичевича во главе "горняков".
Однако долго без клуба хорватский специалист не провел.
В сезоне-2022/2023 новый коллектив Йовичевича занял 10-е место, набрав 34 балла в 30 турах. Поэтому у хорвата будет много работы в Аль-Раеде.
Главное о тренерской карьере Игоря Йовичевича
- Аль-Раед – это уже шестой клуб в тренерской карьере Йовичевича. Начинал свою карьеру наставника в роли исполняющего обязанности главного тренера во львовских Карпатах, за которые раньше играл (46 матчей).
- В сезоне-2016/2017 возглавлял Целе.
- Далее работал в структуре Динамо Загреб, главную команду которого возглавил в апреле 2020 года.
- В сентябре того же года был назначен главным наставником Днепра-1.
- После чего Йовичевич перешел в Шахтер (40 поединков).
- Пока больше всего матчей провел во главе второй команды загребского Динамо – 78 встреч.