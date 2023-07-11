49-річний хорватський спеціаліст перейшов зі стану чемпіона України до 10-ї команди Саудівської Аравії. Якщо за розвитком це нижче, аніж би Ігор Йовічевіч залишився у Європі, то у фінансовому плані все зовсім інакше.

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Зарплата трохи була перебільшена

Преса повідомляє, що хорват із українським серцем зароблятиме на чолі Аль-Раеда орієнтовно 1,8 – 1,9 мільйона євро на рік плюс бонуси. А це на понад мільйон більше, аніж хорват Йові отримував у Дніпрі-1. Не повідомлялась, якою була його зарплата у донецькій команді.

Хоча раніше була мова про два мільйони євро на рік для Йові.

Тепер став відомий термін контракту Йовічевіча з аравійським клубом. Аль-Раед домовився із хорватським тренером на рік, але з автоматичним продовженням співпраці ще на один сезон, тобто 1+1.

Тренерський штаб Йовічевіча не відрізняється від того, який був із ним у Дніпрі-1 та Шахтарі:

Юрій Беньо

Андрій Ханас

Франциско Галас (тренер воротарів)

Микола Шамордін (аналітик)

Даніель Де Кастро (тренер із фізичної підготовки)

Відзначимо, що відхід Йовічевіча із Шахтаря був доволі шокуючим для уболівальників. Адже хорват привів команду до золотих медалей УПЛ під час війни в Україні. Однак щось він не поділив із керівництвом клубу, яке й вигнало Йові.

Хоча був варіант із тим, що Йовічевіча звільнили через поразку від Феєнорда, а коли то ще було. У такий футбольні фанати "гірників" не надто вірять.

Тепер із донеччанами працює колишній тренер Зорі Патрік ван Леувен. Луганський клуб незадоволений таким рішенням нідерландця втекти до Шахтаря.